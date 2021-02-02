مصحوباً بالأمطار.. الأنواء الجوية تصدر تقريراً بشأن تأثر العراق بمنخفض جوي

2021/02/02 | 19:15 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدرت الهيئة العامة للانواء الجوية، الثلاثاء، تقريراً بشأن تأثر العراق بمنخفض جوي مصحوباً بالأمطار.وذكرت الهيئة في تقريرها، ان “البلاد ستتأثر بالمنخفض الجوي الناتج من اندماج منخفضي البحر الأحمر والبحر المتوسط”.وأضافت، أن “أمطاراً ستهطل ابتداءً من يوم الجمعة المقبل”.

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