برلماني: صيغة قانون لإطلاق سراح الأبرياء من السجون

2021/02/02 | 19:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز أعلن النائب ليث الدليمي، طرح قانون عفو عام بصيغة يمكن من خلالها إطلاق سراح “الأبرياء” وإنزال عقوبات مضاعفة على المدانين بالإرهاب وجرائم القتل.وقال الدليمي في تصريح صحفي، “انا وبقية النواب، سواء في تحالف القوى أو الكتل الشيعية أو الكردية لا يجوز أن نعمم الاتهام على الموجودين في السجون على أنهم قتلة …

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