مجلس الوزراء يصوت على ربط السيطرات الخارجية بوزارة الداخلية

2021/02/02 | 19:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم الحكومة حسن ناظم: المتحدث باسم مجلس الوزراء: إلزام الوزارات والمؤسسات والمواطنين بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي ناظم: مجلس الوزراء شدد على منع التجمعات والمناسبات التي يتحشد فيها المواطنون ناظم: هناك متابعة حثيثة لإيجاد صيغة تعاون بين الوزارات ومفوضية الانتخابات ناظم: هناك تعاون كبير بين المؤسسات …

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