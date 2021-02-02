2021/02/02 | 19:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- وجه محافظ ذي قار جنوبي العراق، يوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة عليا للتحضير لاستقبال بابا الفاتيكان.وقالت المحافظة في، إن محافظ ذي قار ناظم حميد الوائلي وجه في بيان تلقاه (المركز الخبري الوطني)، اليوم، بتشكيل لجنة عليا من إدارة المحافظة وعدد من الدوائر الأمنية والخدمية لبدء تحضير فعاليات استقبال بابا الفاتيكان، قداسة البابا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مع قرب الزيارة التأريخية..



ذي قار تشكل لجنة عليا تحضيراً لاستقبال بابا الفاتيكان المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مع قرب الزيارة التأريخية.. ذي قار تشكل لجنة عليا تحضيراً لاستقبال بابا الفاتيكان) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مع قرب الزيارة التأريخية.. ذي قار تشكل لجنة عليا تحضيراً لاستقبال بابا الفاتيكان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).