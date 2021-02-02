أكبر شركة نفط أمريكية تخسر أكثر من 20 مليار دولار في 2020

2021/02/02 | 19:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

كشفت شركة “إكسون موبيل” عن خسارة تكبدتها خلال الربع الرابع من عام 2020 قدرها 20 مليار دولار.

وصرحت الشركة في بيان لها اليوم الثلاثاء نشره موقع “سي إن بي سي” أنها خسرت 20.1 مليار دولار خلال الربع الأخير، وهو الربع الرابع على التوالي من الخسائر، بسبب تأثير وباء كورونا عليها.

تسرب نفطي في منطقة تايمو دولغان ومدينة نوريلسك الروسية، تسرب كميات كبيرة من النفط في نهري أمبارنايا ودالديكان، روسيا

وقالت عملاق النفط الأمريكي إنها ربحت 3 سنتات للسهم باستثناء البنود خلال الربع الرابع، وهو ما كان متجاوزًا توقعات محللي الأرباح بنسبة 1% الذين شملهم استطلاع رفينيتيف، ومع ذلك، جاءت الإيرادات أقل من التوقعات عند 46.54 مليار دولار.

وأكدت أنه وفي نفس الفترة من العام الماضي، ربحت الشركة 41 سنتًا للسهم على أساس معدل، على إيرادات 67.17 مليار دولار.

وخلال الربع الثالث من عام 2020 ، خسرت إكسون 18 سنتًا للسهم على أساس معدل، بينما حققت 46.2 مليار دولار من العائدات، وارتفعت أسهمها بنحو 2٪ خلال تداول ما قبل السوق يوم الثلاثاء.

من جهته وصف دارين وودز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إكسون، ما واجهته شركته العام الماضي بأنه “أكثر ظروف السوق تحديًا”متوقعا أن تؤدي إجراءات خفض التكاليف الصارمة للشركة إلى توفير في النفقات الهيكلية بقيمة 6 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2023.

وقال: “لقد أنشأنا برنامج رأس مال مرنًا قويًا يتناسب مع مجموعة من سيناريوهات السوق ويركز على فرص تحقيق أعلى عائد لدينا لدفع تدفق نقدي أكبر، وتغطية توزيعات الأرباح، وزيادة إمكانات أرباح أعمالنا على المدى القريب والطويل”

يشار إلى أن “إكسون” كانت قد أعلنت أمس الاثنين عن خطط لاستثمار 3 مليارات دولار في احتجاز الكربون وتقنيات أخرى لخفض الانبعاثات.

ووصف البعض خطوة إكسون بانها متأخرة جدًا، حيث يرون أنه كان على الشركة إعطاء الأولوية للاستثمار في المستقبل.

وكان النفط قد ارتفع بشكل مطرد خلال العام الماضي، بعد فقدان الطلب غير المسبوق بسبب جائحة فيروس كورونا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بأكثر من 2٪ اليوم الثلاثاء لتتداول عند أعلى مستوى عند 54.96 دولارًا للبرميل ، وهو أعلى مستوى للعقد منذ يناير 2020.



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