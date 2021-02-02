بيع محطات الكهرباء

2021/02/02 | 19:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

في البداية لنعرف ما هي شركة كار، هي

شركة كردية خاصة، تعمل في المشروعات

الهندسية والإنشائية وركزت بشكل رئيسي

على المشروعات الاستراتيجية في مجال

الطاقة (النفط، الغاز والكهرباء)

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