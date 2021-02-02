المسؤول والهدية

2021/02/02 | 19:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

كشفت‭ ‬دراسة‭ ‬استطلاعية‭ ‬حديثة‭

‬أجريت‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬عربي،‭ ‬أن‭

‬82‭% ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬يخلطون‭

‬بين‭ ‬الرشوة‭ ‬والهدية،‭ ‬حيث‭

‬يعتقد‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭

‬أن‭ ‬ما‭ ‬يحصلون

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