الحكيم للسفير الروسي: ندعم الرقابة الدولية على الانتخابات شرط احترام السيادة

2021/02/02 | 19:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس تحالف عراقيون، السيد عمار

الحكيم، خلال استقباله سفير روسيا

الاتحادية، ماكسيم ماكسيموف، بمكتبه في

بغداد، اليوم الثلاثاء، العلاقات

الثنائية بين بغداد وموسكو وتطورات

المشهد السياسي في العراق وال

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