2021/02/02 | 19:20 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شريط الاخبار

الثلاثاء 2 فبراير 2021 | 07:17 مساءً | عدد القراءات : 4

طقس العراق...



أمطار بمعظم مناطق البلاد بدءاً من الجمعة

توقعت الهيأة العامة للأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، سقوط الأمطار في معظم مناطق البلاد ابتداءً من يوم الجمعة المقبل.

ونشرت الهيأة، جدولا تضمن توقعات الطقس أيام الجمعة والسبت والأحد المقبلة، والتي ستشهد بحسب التوقعات طقسا غائما مصحوبا بتساقط الأمطار تكون رعدية يوم الجمعة، وتمتد إلى يوم السبت وتكون متوسطة الشدة إلى غزيرة في بعض المناطق.

وبحسب الهيأة، ستشهد جميع المناطق في البلاد يوم الأحد المقبل، طقسا غائما مصحوبا بتساقط الامطار مع حدوث عواصف رعدية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( طقس العراق... أمطار بمعظم مناطق البلاد بدءاً من الجمعة) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( طقس العراق... أمطار بمعظم مناطق البلاد بدءاً من الجمعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).