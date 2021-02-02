عودة ثمانية لبنانيين محتجزين في الإمارات إلى بلدهم

2021/02/02 | 19:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل ثمانية لبنانيين، الثلاثاء، إلى بيروت، بموجب اتفاق مع دولة الإمارات العربية المتحدة لإطلاق سراحهم بعد توقيفهم لأشهر عدة في الدولة الخليجية، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

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