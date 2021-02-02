الحكومة العراقية تحدد موعد وصول لقاحات كورونا

2021/02/02 | 19:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء العراق حسن ناظم، الثلاثاء، أن العراق سيستلم مزيداً من لقاحات كورونا نهاية الشهر الجاري، مشيراً الى الزام الوزارات والم...

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