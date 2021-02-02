العراق..قصة فتاة هربت لخارج بغداد بسبب

2021/02/02 | 19:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعادت الشرطة المجتمعية، فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً، إلى ذويها في بغداد، بعدما توجهت إلى إحدى المحافظات الجنوبية للخلاص من "التعنيف المفرط" من قبل أس...

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