بالصور: همبركَر “مجهول المصدر” ينتشر في “مطاعم معروفة ببغداد”.. وزارة الصحة تقتحم الوكر وتكشف التفاصيل

2021/02/02 | 19:27 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

فجرت دائرة صحة بغداد الكرخ، اليوم الثلاثاء، قضية جدلية، عندما اعلنت ضبط معمل غربي بغداد يستخدم لحومًا مجهولة المصدر متمثلة بلحم هندي وشحم صناعي، ويورده إلى مطاعم معروفة ببغداد.

وقالت الدائرة في بيان إنه “قامت الفرق الصحية في دائرة صحة بغداد الكرخ – قسم الصحة العامة بالتعاون مع جهاز الامن الوطني وجهاز الجريمة المنظمة والقوة الماسكة للارض باجراء حملة رقابية في منطقة ابي غريب و اسفرت الحملة عن ضبط معمل للتجهيزات الغذائية في منطقة ابو غريب يقوم بانتاج الـ(همبركر) غير صالح للاستهلاك البشري و يتم توريده الى ( مطاعم معروفة في بغداد)”.

واضافت انه “يستخدم لحم هندي المنشا و شحم (صناعي) غير معرف المصدر حيث تم اتلاف (1400) كغم من الهمبركر غير صالح للاستهلاك البشري و اتلاف (٣٥٠) من الشحوم الصناعية (اللية) و تم الاتلاف بواسطة سحقها و حرقها و من ثم نقلها الى منطقة الطمر الصحي لدفنها بحضور صاحب العلاقة بالاضافة الى غلق و تغريم المعمل حسب المادة (٩٦) من قانون الصحة العامة (٨٩) لسنة ١٩٨١‎ .”

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