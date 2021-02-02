2021/02/02 | 19:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر علماء بمجال الأوبئة من مخاطر نوع جديد من فيروس كورونا المتحور، يختلف عن السلالة التي تم اكتشافها في بريطانيا في كانون الأول من العام الماضي.

صحيفة نيويورك تايمز ذكرت ان متخصصين بمجال العدوى والامراض الانتقالية توصلوا الى ان النوع المتحور الجديد من الفيروس الذي يختلف عن سابقه، وذلك من خلال الطفرة الجديدة التي طرأت عليه، والتي تمكنه من مقاومة الجهاز المناعي للإنسان ومراوغة الأجسام المضادة، مؤكدين عثورهم على النوع الجديد في إحدى عشرة عينة من بين نحو مئتي ألف عينة، في حين أكد الخبراء ان ما يدعو للقلق هو قدرة الفيروس المتحور على إصابة المتعافين، وتعزيز قدراته في إصابة الخلايا والتغلب على الأجهزة المناعية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علماء يؤكدون ظهور سلالة من كورونا أشد خطورة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علماء يؤكدون ظهور سلالة من كورونا أشد خطورة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).