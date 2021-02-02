بيان من رئيس هيأة الحشد الشعبي بعد استشهاد 5 من مقاتليه في ديالى

2021/02/02 | 19:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس هيأة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الثلاثاء، أن دماء الحشد الشعبي ستكون نبراسا لكل المجاهدين والمقارعين للإرهاب.

وقال الفياض في بيان، "مرة أخرى تزف هيئة الحشد الشعبي كوكبة من مقاتليها الأبطال ومنتسبيها الأفذاذ الذين سطروا ملحمة بطولية جديدة في الذود عن الوطن وأبناء شعبنا العراقي وهذه المرة في محافظة ديالى العزيزة بعدما زف الحشد الشعبي ثلة من الأبطال في صلاح الدين".

وأضاف، ان "دماء الحشد الشعبي التي تسيل في الأرض العراقية يوميا ستكون نبراسا يضيء الدرب لكل المجاهدين والمقارعين للإرهاب والطائفية، وستفشل كل المخططات التي تريد النيل من أمن العراق ووحدته وسيادته".

وتابع الفياض، "ونحن إذ نعزي انفسنا أولا وذوي الشهداء الأعزاء الذين نالوا شرف الدنيا والاخرة بهذا القربان المبارك، فإننا نؤكد أن الإرهاب لن ينال ما يطمح إليه في هذه المدة على أرض العراق طالما هنالك رجال أشداء لبسوا القلوب على الدروع لإجهاض كل مخططات “داعش” في زعزعة أمن مدننا العزيزة واستقرارها من الشمال الى الجنوب، معاهدين بذلك شعبنا ومرجعيتنا الرشيدة التي كانت وماتزال ملهمتنا وصمام أمان الوطن".

واختتم بيانه بالقول: "رحم الله تعالى شهداءنا الأبرار وهم يلتحقون بركب الخلد والجنان والمجد والرفعة لعوائلهم".

وأعلن الحشد الشعبي، الثلاثاء (02 شباط 2021)، انطلاق عملية أمنية في شرق محافظة ديالى بعد استشهاد خمسة أفراد من قوات الحشد، بعد اشتباكات مع عصابات داعش الإرهابية.

وذكرت إعلام الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قوات اللواء الأول بالحشد الشعبي وسعت نطاق العملية الأمنية التي انطلقت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء".

وأضاف البيان، أن "العملية الأمنية الواسعة وسعت عقب التعرض الإرهابي في منطقة نفط خانة والذي أدى لاستشهاد خمسة مقاتلين أبطال".

وأشار البيان إلى أن "العملية الأمنية تستهدف ملاحقة بقايا فلول داعش الارهابي والقضاء عليهم وإنهاء أي تهديد أمني تتعرض له تلك المناطق من قبل العصابات الإرهابية".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد بيان صادر عن مديرية الاعلام التابعة لهيأة الحشد الشعبي، استشهاد 5 عناصر من مقاتلي الحشد الشعبي شرقي ديالى.وذكر البيان، ان "قوة أمنية من الحشد الشعبي، تعرضت من الى هجوم مباغت خلال عملية أمنية، في منطقة نفط خانة شرقي المحافظة، دفعهم الى الاشتباك مع عناصر فلول داعش الإرهابي، ما أسفر عن ارتقاء خمسة شهداء حتى الآن".وتجري قوة من اللواء حاليا عملية ملاحقة لعناصر فلول داعش الإرهابي للقضاء على ما تبقى منهم، وفقا للبيان.

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