ضبط معمل للتجهيزات الغذائية ببغداد ينتج ’’همبركر’’ غير صالح للاستهلاك يورد لمطاعم معروفة

2021/02/02 | 19:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداعلنت دائرة صحة الكرخ/، اليوم الثلاثاء، ضبط معمل للتجهيزات الغذائية في منطقة ابو غريب يقوم بانتاج كميات من مادة ’’الهمبركر’’، غير صالحة للاستهلاك البشري.وذكرت الدائرة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الفرق الصحية في دائرة صحة بغداد الكرخ - قسم الصحة العامة، وبالتعاون مع جهاز الامن الوطني وجهاز الجريمة المنظمة والقوة الماسكة للارض باجراء حملة رقابية في منطقة ابي غريب".واسفرت الحملة، بحسب البيان عن "ضبط معمل للتجهيزات الغذائية في منطقة ابو غريب يقوم بانتاج مادة (الهمبركر)، غير صالحة للاستهلاك البشري، و يتم توريده الى (مطاعم معروفة في بغداد) حيث يستخدم لحم هندي المنشأ و شحم (صناعي) غير معروف المصدر".واضاف البيان "حيث تم اتلاف (1400) كغم من الهمبركر غير صالح للاستهلاك البشري و اتلاف (350) من الشحوم الصناعية (اللية) و تم الاتلاف بواسطة سحقها و حرقها و من ثم نقلها الى منطقة الطمر الصحي لدفنها بحضور صاحب العلاقة، بالاضافة الى غلق و تغريم المعمل حسب المادة (95) من قانون الصحة العامة (89) لسنة 1981".

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