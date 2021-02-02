بعد استهداف الحشد اليوم.. نائب يحذر من خطر يهدد بغداد

2021/02/02 | 19:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حذر النائب عن محافظة ديالى همام التميمي، اليوم الثلاثاء، من خطر الارهاب على العاصمة بغداد بعد استهداف الحشد الشعبي في محافظة ديالى.

وقال التميمي في بيان، "قبل ان نعزي او نستنكر نود ان نقول ان ديالى مدينة بها حساسية ووضع خاص كونها تمثل خط الصد بوجه زمر الإرهاب والتكفير ونعتقد ان القوة الوحيدة التي تستطيع التعامل مع هذه الزمر هو الحشد الشعبي لقربهم من المواطنين".

وطالب، "الحكومة العراقية بدعم الحشد الشعبي في ديالى وفسح المجال امامهم لتطهير المناطق الخطرة والتي هي سبب القلق في المدينة ما يجعلنا نحذر من خطر الإرهاب على العاصمة بغداد كون المحافظتين متجاورتين فلهذا يجب ان يتم تطهير اطراف ديالى والمناطق المحايدة لها وعدم الاستخفاف بما طرحناه او سنطرحه كوننا ابناء هذه المدينة الغراء".

وتابع "أما الان فعلينا ان نعزي اخوتنا المجاهدين وعوائلهم لفقدان ثلة مؤمنة مجاهدة تابعة للواء الاول بدر اثر تعرضهم لهجوم إرهابي في مناطق ديالى".

وأعلن الحشد الشعبي، الثلاثاء (02 شباط 2021)، انطلاق عملية أمنية في شرق محافظة ديالى بعد استشهاد خمسة أفراد من قوات الحشد، بعد اشتباكات مع عصابات داعش الإرهابية.

وذكرت إعلام الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قوات اللواء الأول بالحشد الشعبي وسعت نطاق العملية الأمنية التي انطلقت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء".

وأضاف البيان، أن "العملية الأمنية الواسعة وسعت عقب التعرض الإرهابي في منطقة نفط خانة والذي أدى لاستشهاد خمسة مقاتلين أبطال".

وأشار البيان إلى أن "العملية الأمنية تستهدف ملاحقة بقايا فلول داعش الارهابي والقضاء عليهم وإنهاء أي تهديد أمني تتعرض له تلك المناطق من قبل العصابات الإرهابية".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد بيان صادر عن مديرية الاعلام التابعة لهيأة الحشد الشعبي، استشهاد 5 عناصر من مقاتلي الحشد الشعبي شرقي ديالى.وذكر البيان، ان "قوة أمنية من الحشد الشعبي، تعرضت من الى هجوم مباغت خلال عملية أمنية، في منطقة نفط خانة شرقي المحافظة، دفعهم الى الاشتباك مع عناصر فلول داعش الإرهابي، ما أسفر عن ارتقاء خمسة شهداء حتى الآن".وتجري قوة من اللواء حاليا عملية ملاحقة لعناصر فلول داعش الإرهابي للقضاء على ما تبقى منهم، وفقا للبيان.

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