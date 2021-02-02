نائبة سابقة تعلن موافقة الكاظمي على اقرار حقوق المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي

2021/02/02 | 19:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلنت النائبة السابق باسمة الساعدي عن استجابة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لاقرار حقوق مقاتلي الحشد الشعبي من المفسوخة عقودهم والجرحى ،وبضمنهم حشد الدفاع والحشد العشائري الذين لم يتم حسم موقفهم سابقا.وقالت الساعدي في بيان صحفي :" تم تضمين ذلك في الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ |، والزام وزارة الدفاع وهيئة الحشد الشعبي ووزارة المالية بتخصيص الدرجات الوظيفية والتخصيص المالي واتخاذ الاجراءات لاصدار الاوامر الادارية للتعيين"./انتهى9

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