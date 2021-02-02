2021/02/02 | 19:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم :" ان مجلس الوزراء قرر بجلسته اليوم الزام الوزارات والمؤسسات والمواطنين بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي ، وحذر من عدم الالتزام ومن وضع جديد قد نتعرض له ما لم نلتزم باجراءات اللجنة العليا ".وقال ناظم في المؤتمر الصحفي الاسبوعي :" ان مجلس الوزراء شدد على منع التجمعات والمناسبات التي يحتحشد فيها المواطنون ومنع اي صيغة للتجمع والحشود مهما كان سببها ".وبين :" ان العراق سيتسلم مزيداً من لقاحات كورونا نهاية الشهر الحالي".وتابع المتحدث :" ان مجلس الوزراء صادق على محضر لجنة أمر ديواني يستأنف فيه العمل بالعديد من المستشفيات ".وعن موضوع الفساد ، اكد جدية الحكومة جادة في مكافحة الفساد وقامت بمحاسبة الفاسدين، مشيرا الى تصويت مجلس الوزراء على ربط السيطرات الخارجية بوزارة الداخلية للحد من التهريب والفساد في المنافذ الحدودية.وحول الانتخابات ، ذكر ناظم :" ان هناك متابعة حثيثة لايجاد صيغة تعاون بين الوزارات ومفوضية الانتخابات، لانجاز متطلبات الانتخابات"، مشيرا الى تصويت مجلس الوزراء على معالجة موضوع 6000 متعاقد مع المفوضية.واكد ناظم ان منهاج الحكومة الحالية مختصر ومهمتها تقتضي اقامة الأنتخابات واستعادة هيبة الدولة.واضاف :" ان مجلس الوزراء ناقش تقرير الامانة العامة بشأن نتائج المنهاج الحكومي وان الموازنة قيد التدارس والنقاش في مجلس النواب" .عربيا ، اوضح :" ان العراق ماضٍ بعقد شراكات مع دول عربية"، واعلن عن موافقة مجلس الوزراء على تقديم المساعدة للشعب اللبناني باطار تعاون يتعلق بتجارة زيت الوقود الثقيل"./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ناظم: مجلس الوزراء قرر الزام الوزارات والمؤسسات والمواطنين بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي / موسع) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ناظم: مجلس الوزراء قرر الزام الوزارات والمؤسسات والمواطنين بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي / موسع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).