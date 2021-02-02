2021/02/02 | 19:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مسؤولون أمنيون، إن منطقة جبل سنجار تم تحويلها من قبل حزب العمال الكردستاني إلى ثكنة عسكرية، من خلال حفر أنفاق وخنادق فيها لإعادة التموضع وإقامة المعسكرات.

وذكر المسؤولون أن هذه الأعمال التي يمارسها عناصر حزب العمال الكردستاني تؤشر إلى عدم نية تلك الجماعات المسلحة الخروج من سنجار حتى بعد توصل حكومتي بغداد وأربيل إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع، مضيفين أن الاتفاق ما زال حبرا على ورق وليس هناك أي تطبيق لبنوده لا في الجانب الإداري ولا الأمني، ولا حتى تشكيل قوة من أبناء المدينة ولا إعمارها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤولون: حزب العمال الكردستاني حول جبل سنجار إلى ثكنة عسكرية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤولون: حزب العمال الكردستاني حول جبل سنجار إلى ثكنة عسكرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).