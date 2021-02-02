محدث.. الأسهم الأمريكية تعزز مكاسبها.. و

2021/02/02 | 19:50 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وسعت مؤشرات الأسهم الأمريكية مكاسبها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليصعد "داو جونز" بأكثر من 600 نقطة، مع هدوء المخاوف بشأن طفرة مستثمري التجزئة.

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