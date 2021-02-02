"الغلاء والرفض والفقر".. عوانس بين خيبة الانتظار وفارس الأحلام

2021/02/02 | 19:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقرير - حيدر عاشور

يمثل الزواج في المجتمعات حالة التكاثر

والاستمرارية ومن دونه يحدث خلل في هذه

العملية.



وبسبب الحروب والهجرة اللتين

كانتا بسبب تعسف نظام الديكتاتور وظروف

اجتماعية أخرى فان الكثير م

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