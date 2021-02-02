2021/02/02 | 19:54 - المصدر: السومرية نيوز

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مقتل "والي جنوب العراق" في "داعش" بضربة جوية غربي بغداد

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