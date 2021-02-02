ناظم: الحكومة جادة في مكافحة الفساد وقامت بمحاسبة الفاسدين

2021/02/02 | 19:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة جادة في مكافحة الفساد وقامت بمحاسبة الفاسدين.

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