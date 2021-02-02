في نينوى والأنبار وديالى.. الخلية توجز فعاليات أمنية

2021/02/02 | 19:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أوجزت خلية الاعلام الأمني، الثلاثاء، اخبار وفعاليات القوات الامنية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وذكر بيان للخلية، تلقى "ناس" نسخة منه، (2 شباط 2021)، أن " الفرقة 15 ضمن قيادة عمليات غرب نينوى توجهت بواجب بحث وتفتيش، بعد أن وردت معلومات استخبارية تفيد بوجود كدس عتاد من مخلفات عصابات داعش الإرهابية في سلسلة جبال شرق العياضية/قضاء تلعفر، تم العثور من خلالها على 33 عبوة ناسفة مختلفة و5 مساطر وقنبرة هاون عيار 120 ملم".

وأضاف البيان أنه "في قاطع قيادة عمليت الانبار خرجت قوة من الفرقة العاشرة بالجيش العراقي لمرافقة مفرزة المعالجة لغرض مسح وتطهير الطريق الدولي السريع من منطقة البو عبيد الى نهاية منطقة الملاحمة بمدينة الرمادي، وتم العثور على (5) عبوة ناسفة نوع جليكان سعة (20 لتر) من مادة C4 تالفة من مخلفات داعش الإرهابي وتم تفجيرها".

وتابع البيان، "شرعت قوة من الحشد الشعبي في نينوى بعملية تفتيش وبحث عن المطلوبين في المنطقة الصناعية في كوكجلي، حيث تم القاء القبض على متهم صادرة بحقه مذكرة القاء القبض، وتم ضبط على عدد من الاشخاص يحملون الجنسية الاسيوية ليس لديهم اقامة رسمية في البلاد واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية الاصولية".

وأاردف أن "قيادة عمليات ديالى نفذت من خلال فرقة المشاة الخامسة واجب مداهمة وتفتيش القرى (وادي النخيل – مدخل حي الصناعي–قرية داوود -قرية مردان ) ديالى، وتم العثور على جلكان c4 وتم تدميره".

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