2021/02/02 | 20:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيقاف 24 ألف معاملة أثر شبهات فساد وتزوير بثلاث محافظات المندلاوي: متلاعبون يحاولون دس إرهابيين بملف التعويضات بغداد – الزمان كشف مدير عام دائرة شهداء وضحايا الارهاب في مؤسسة الشهداء طارق المندلاوي عن عمليات تلاعب وتزوير لدس ارهابيين ومفقودين في ملفات التعويضات.وقال المندلاوي في تصريح متلفز تابعته (الزمان) امس ان (هناك […]

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