2021/02/02 | 20:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجال بين البرلمان ودولة القانون بشأن تحويل إستقطاعات الرواتب إلى مقاولين بغداد – الزمان تشهد بغداد حراكا يستبق اقرار موازنة العام الجاري من اجل انهاء الخلافات والصراعات الحزبية على بنود مسودة القانون التي يعتزم مجلس النواب التصويت عليها خلال الايام المقبلة ،وبرغم المفاوضات التي يجريها وفد الاقليم في العاصمة بشأن حصته من […]

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