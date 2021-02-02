2021/02/02 | 20:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عملية فوق كبرى لرفع ورم من فروة رأس مريضة في النجف النجف – سعدون الجابري شهدت صالة عمليات الجملة العصبية في مدينة الصدر الطبية إجراء عملية جراحية فوق الكبرى لمريضة تبلغ من العمر (45 سنة) .وقال اخصائي جراحة الجملة العصبية في مدينة الصدر الطبية عمار سعيد رشيد في بيان تلقته (الزمان) […]

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