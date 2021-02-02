رجل أعمال في الإمارات يمنح رواتب لزوجات موظفيه

2021/02/02 | 20:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

قرر رجل أعمال في الإمارات العربية المتحدة، منح رواتب منتظمة لزوجات موظفيه من ربات البيوت، في مبادرة هي الأولى من نوعها.

جاء قرار رجل الأعمال الهندي الخيري المقيم في إمارة الشارقة الخليجية، الدكتور سوهان روي، بعدما عبر عن إعجابه بالتزام موظفيه وعائلاتهم خلال جائحة فيروس “كورونا” المستجد، بحسب صحيفة “خليج تايمز” الإماراتية.

وتقوم إدارة شركة “روي” حاليا بإنشاء قاعدة بيانات خاصة بزوجات موظفيه، وسيتم تحديد المبلغ الذي سيتم دفعه كمرتب لربة المنزل حسب عدد السنوات التي قضاها زوجها الموظف في الشركة، وسيتم إطلاق المبادرة رسميا قريبا.

وقال سوهان روي، الذي ينحدر من ولاية كيرالا، وهو الرئيس المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات “آريز” إن

“الوقت حان لتسديد قيمة العمل الشاق للموظفين والدعم المقدم من عائلاتهم، وهو ما جعل الشركة تتغلب على التحديات وعدم الاستقرار خلال العام الماضي 2020”.

وخلال انتشار الوباء، لم تقم الشركة بفصل أي من موظفيها أو تخفيض رواتبهم.

واستلهم سوهان روي فكرة دفع رواتب منتظمة إلى زوجات الموظفين من وزيرة تنمية الطفل والمرأة الهندية، كريشنا تيراث، التي طرحت تفس الفكرة في عام 2012 من أجل “هوية أكثر تمكينا اجتماعيا لربات البيوت”.

وتوفر شركة سوهان روي حاليا معاشات تقاعدية لآباء موظفيها الذين أكملوا 3 سنوات من الخدمة، كما أنها توفر منح دراسية سنوية لأبناء الموظفين.



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