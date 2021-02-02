خطر يهدد 15 مليون نحلة في بريطانيا

2021/02/02 | 20:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

أدى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى تغيير قواعد الاستيراد من الدول الأوروبية، الذي يشمل النحل الصغير الذي يساهم بدور مهم في تلقيح المحاصيل الزراعية.

ذكرت ذلك شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن نحو 15 مليون نحلة يمكن أن يتم إحراقها إذا دخلت البلاد بطريقة أو بأخرى، بسبب تغير القوانيين الخاصة بالاستيراد من إيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي.

ولفتت الشبكة البريطانية إلى قول بارتيك مورفيت، مربي نحل بريطاني، إنه “يريد استيراد 15 مليون نحلة من إيطاليا لأن هذا النوع يساعد المزارعين البريطانيين على تلقيح المحاصيل القيمة”.

وتابع: “لكن القوانين الجديدة التى دخلت حيز التنفيذ بعد مغادرة بريطانيا السوق الموحدة والاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي تحظر إدخال أنواع معينة من النحل إلى البلاد”.

وأوضح أنه منذ الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي، تسمح القوانين باستيراد ملكة النحل فقط إلى بريطانيا العظمى.

وقال: “لا يزال هناك إمكانية إدخال أنواع أخرى من النحل إلى بريطانيا عبر أيرلندا لشمالية”، لكنه أوضح أنه تم تحذيره من إمكانية تدميرها إذا حاول فعل ذلك.

ويتم استيراد النحل من إيطاليا حيث المناخ الأكثر دفئا من بريطانيا ويتم استخدامها في تلقيح المحاصيل بصورة تمثل أهمية كبيرة للمزارع البريطاني.



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