جائحة كورونا.. اكتشاف طفرة جديدة من السلالة

2021/02/02 | 20:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

أعلنت هيئة الصحة العامة في بريطانيا اليوم الثلاثاء، اكتشاف طفرة جديدة من السلالة "البريطانية" من فيروس كورونا المستجد.

وبحسب الهيئة فقد كشفت البحوث المخبرية أن الطفرة المعروفة باسم E484K والتي سبق أن تم العثور عليها في السلالتين "الجنوب إفريقية" و"البرازيلية"، تجعل فيروس كورونا أكثر صمودا أمام استجابة الجسم المناعية وتقلل من فعالية بعض اللقاحات المضادة لكورونا، الأمر الذي يعرض حتى المتعافين من مرض "كوفيد-19" لخطر الإصابة بالسلالة "البريطانية".

ودفع اكتشاف سلالة جديدة أكثر قدرة على الانتشار من كورونا في بريطانيا عددا من الدول إلى إغلاق حدودها مع المملكة المتحدة.

بدورها أغلقت المملكة الحدود مع دول أمريكا اللاتينية والبرتغال وعدد من البلدان الإفريقية بسبب اكتشاف سلالات جديدة من فيروس كورونا هناك.

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