2021/02/02 | 20:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

أكد المكتب الاعلامي لنادي القوة الجوية العراقي اليوم الثلاثاء (2 شباط 2021) توقيع لاعب منتخب الاردن بكرة القدم إحسان حداد على كشوفات النادي لتمثيل الفريق خلال الموسم الحالي.

وذكر المكتب في بيان تلقته (بغداد اليوم)،إن" فريق القوة الجوية بكرة القدم ضم لاعب المنتخب الاردني إحسان حداد إلى صفوفه قادما من الفيصلي الاردني حتى نهاية الموسم الحالي، علما أن اللاعب يلعب كمدافع يمين وفي خط الوسط كلاعب ارتكاز".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لاعب منتخب الاردن احسان حداد يوقع على كشوفات الجوية العراقي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لاعب منتخب الاردن احسان حداد يوقع على كشوفات الجوية العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).