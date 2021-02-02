اعتقال ثلاثة عراقيين بتهمة الانتماء لـ

2021/02/02 | 20:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا /أوقفت قوات الأمن التركية، الثلاثاء، ثلاثة عراقيين مشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش"، في ولاية صامصون شمالي البلاد.وبحسب بيان لمديرية الأمن في الولاية، فقد شنت قوات مكافحة الإرهاب التركية عملية أمنية متزامنة، أوقفت خلالها 3 عراقيين يشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش".وذكر البيان :"أن قوات الأمن صادرت أجهزة رقمية كانت موجودة في منزل المشتبه بهم الثلاثة "./انتهى8

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