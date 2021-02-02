الانواء الجوية : امطار وعواصف رعدية بدءا من الجمعة

2021/02/02 | 20:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا /اعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، عن توقعات بهطول امطار مصحوبة بعواصف رعدية في مناطق مختلفة من العراق بدءاً من يوم الجمعة .وذكرت الهيئة في تقرير ، انه" من المتوقع ان تتأثر البلاد بمنخفض جوي ناتج من اندماج منخفضين جويين ، الاول من البحر الاحمر والثاني من البحر الابيض المتوسط؛ ليكون طقس الجمعة في المنطقتين الجنوبية والوسطى ،| وبضمنها العاصمة بغداد ،غائما مصحوباً بتساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة وتكون رعدية احيانا في اماكن متفرقة منهما".واضافت" يكون الطقس غائما في المنطقة الشمالية والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة (20-30) كم/س".وتابعت الهيئة" ان طقس يومي السبت والاحد المقبلين سيكون غائما مع تساقط امطار متوسطة الشدة وحدوث عواصف رعدية في المناطق كافة، وتزداد غزارتها في بعض اقسام المنطقتين الشمالية والجنوبية ،والرياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة (30-40) كم/س".واشارت الى" احتمال حدوث سيول في الاقسام الشرقية من البلاد (ديالى، واسط، ميسان)"./انتهى8

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