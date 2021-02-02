2021/02/02 | 20:01 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 2 فبراير 2021 | 07:56 مساءً

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وزير الخارجية يزور إيران غدا

أفاد مصدر مطلع بأن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين سيغادر إلى طهران في زيارة رسمية.



وقال المصدر إن "حسين سيجري يوم غد الاربعاء زيارة رسمية الى طهران يلتقي خلالها عدد من المسؤولين الايرانيين لبحث عدد من القضايا الامنية والاقتصادية".



وهذه ستكون ثاني زيارة لحسين إلى طهران.

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