وفاة الكابتن البريطاني توم مور بـ كورونا

2021/02/02 | 20:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توفي الكابتن البريطاني توم مور عن عمر يناهز الـ100 عام إثر مضاعفات ناتجة عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقد ثبتت إصابة المحارب المخضرم، المعروف باسم “الكابتن توم” بفيروس كورونا الأسبوع الماضي وتم نقله إلى المستشفى يوم الأحد بسبب مضاعفات في التنفس.

وقالت عائلته إن مور تلقى العلاج من الالتهاب الرئوي خلال الأسابيع القليلة الماضية.



تم تأكيد وفاته على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي تديرها عائلته.

ومور قاتل في الحرب العالمية الثانية وأصبح بطلا وطنيا في بريطانيا بعد أن جمع أكثر من 40 مليون دولار للعاملين بقطاع الصحة قبيل عيد ميلاده الـ100، وقلدته الملكة إليزابيث وسام الفروسية.

وتمكن مور من جمع مبلغ قياسي لهيئة خدمات الصحة الوطنية باستكماله بعد عناء شديد مئة لفة حول حديقته بمساعدة مشاية في أبريل.

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