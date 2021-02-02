الفياض: الإرهاب لن ينال ما يطمح إليه

2021/02/02 | 20:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الثلاثاء، إن دماء الحشد الشعبي ستفشل كل المخططات التي تريد النيل من أمن العراق، مشيراً الى أن الإرهاب لن ينال ما يطمح إليه.

وقال الفياض في بيان صحفي، إنه “مرة أخرى تزف هيئة الحشد الشعبي كوكبة من مقاتليها الأبطال ومنتسبيها الأفذاذ الذين سطروا ملحمة بطولية جديدة في الذود عن الوطن وأبناء شعبنا العراقي وهذه المرة في محافظة ديالى العزيزة بعدما زف الحشد الشعبي ثلة من الأبطال في صلاح الدين”.

وأضاف الفياض، ان “دماء الحشد الشعبي التي تسيل في الأرض العراقية يوميا ستكون نبراسا يضيء الدرب لكل المجاهدين والمقارعين للإرهاب والطائفية، وستفشل كل المخططات التي تريد النيل من أمن العراق ووحدته وسيادته”، مشيرا الى “نحن إذ نعزي انفسنا أولا وذوي الشهداء الأعزاء الذين نالوا شرف الدنيا والاخرة بهذا القربان المبارك، فإننا نؤكد أن الإرهاب لن ينال ما يطمح إليه في هذه المدة على أرض العراق”.

يشار إلى أن عدد من مقاتلي هيئة الحشد الشعبي، قد استشهدوا في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بتعرض داعشي في منطقة نفط خانة بمحافظة ديالى.

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