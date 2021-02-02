الفياض: الإرهاب لن ينال ما يطمح إليه

أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الثلاثاء، إن دماء الحشد الشعبي ستفشل كل المخططات التي تريد النيل من أمن العراق، مشيراً الى أن الإرهاب لن ينال ما يطمح إليه.
وقال الفياض في بيان صحفي، إنه “مرة أخرى تزف هيئة الحشد الشعبي كوكبة من مقاتليها الأبطال ومنتسبيها الأفذاذ الذين سطروا ملحمة بطولية جديدة في الذود عن الوطن وأبناء شعبنا العراقي وهذه المرة في محافظة ديالى العزيزة بعدما زف الحشد الشعبي ثلة من الأبطال في صلاح الدين”.
وأضاف الفياض، ان “دماء الحشد الشعبي التي تسيل في الأرض العراقية يوميا ستكون نبراسا يضيء الدرب لكل المجاهدين والمقارعين للإرهاب والطائفية، وستفشل كل المخططات التي تريد النيل من أمن العراق ووحدته وسيادته”، مشيرا الى “نحن إذ نعزي انفسنا أولا وذوي الشهداء الأعزاء الذين نالوا شرف الدنيا والاخرة بهذا القربان المبارك، فإننا نؤكد أن الإرهاب لن ينال ما يطمح إليه في هذه المدة على أرض العراق”.
يشار إلى أن عدد من مقاتلي هيئة الحشد الشعبي، قد استشهدوا في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بتعرض داعشي في منطقة نفط خانة بمحافظة ديالى.
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