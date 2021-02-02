2021/02/02 | 20:01 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجيش يتحرك لحماية آبار النفط في كركوك والبيشمركة تدخل حالة إنذار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/02 | 20:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش يتحرك لحماية آبار النفط في كركوك والبيشمركة تدخل حالة إنذار) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش يتحرك لحماية آبار النفط في كركوك والبيشمركة تدخل حالة إنذار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).