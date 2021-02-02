العراق على موعد مع امطار وعواصف رعدية

2021/02/02 | 20:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق، اليوم الثلاثاء، عن تقريرها الخاص بالامطار التي ستشهدها البلاد بدءاً من يوم الجمعة المقبلة.

وذكرت الهيئة في تقريرها، انه "من المتوقع ان تتأثر البلاد بمنخفض جوي ناتج من اندماج منخفضين جويين الاول من البحر الاحمر المتوسط والثاني من البحر الابيض المتوسط؛ ليكون طقس الجمعة في المنتطقتين الوسطى والجنوبية وبضمنها العاصمة بغداد غائما مصحوباً بتساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة وتكون رعدية احيانا في اماكن متفرقة منهما".

واضافت، "كما يكون الطقس غائم في المنطقة الشمالية والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة (20-30) كم/س".

وتابعت الهيئة، "اما طقس يومي السبت والاحد المقبلين سيكون غائم مع تساقط امطار متوسطة الشدة وحدوث عواصف رعدية في المناطق كافة، وتزداد غزارتها في بعض اقسام المنطقتين الشمالية والجنوبية والرياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة (30-40) كم/س".

واشارت الى" احتمالية حدوث سيول في الاقسام الشرقية من البلاد (ديالى، واسط، ميسان)".

PUKmedia الهيئة العامة للانواء الجوية

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