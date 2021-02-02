2021/02/02 | 20:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 3 دقیقة

6 مشاهدة

طالبت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي، الثلاثاء، هيئة النزاهة بالتحقيق في صحة ومضمون التسجيل الصوتي لمدير مكتب رئيس الوزراء لحكومة عادل عبدالمهدي، واتخاذ ما يلزم وفقا للقانون.

وبحسب الوثيقة التي حصل موقع NRT عربية على نسخة منها اليوم، (2 شباط 2021)، جاء فيها انه "عاجل وعلى الفور إلى رئيس هيئة النزاهة، انه نرفق طيا (CD) لتسجيل صوتي لمدير مكتب رئيس الوزراء لحكومة عادل عبدالمهدي، الذي نشر في احدى القنوات الفضائية".

وفي ذات الوثيقة، طالبت اللجنة بالقول "نرجو التحقق في صحة ومضمون التسجيل الصوتي واتخاذ ما يلزم وفقا للقانون".

وكان مدير مكتب رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي، محمد الهاشمي "ابو جهاد" قال في تسجيل صوتي "مسرب" نشرته قناة فضائية: "السلام عليكم حجينا..



شدعوة قافلين على حجي عصام..



اليوم جان يمي وشكالي..



كال فريق ياسين ما يقبل يمشي تنفيذ مباشر..



حجينا مشي العقد باجر..



واني احجي وياه يزيد ويسويهن تسعة مليارات وهاهية..



ها قبل ما انسه، يوم الثلاثاء ذكرني باجتماع مجلس الوزراء حتى انطيك كتب عدم الممانعة باليد".





A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. اجراءات عاجلة بحق مدير مكتب عبدالمهدي بشأن صفقة فساد بـ9 مليارات (فيديو)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. اجراءات عاجلة بحق مدير مكتب عبدالمهدي بشأن صفقة فساد بـ9 مليارات (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).