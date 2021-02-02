الصحة ترد على ما نشرته (NRT ​عربية) حول حادثة الوفاة المزعومة لطفلة البصرة

2021/02/02 | 20:02 - المصدر: NRT عربية

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بعثت وزارة الصحة برد الى NRT عربية بخصوص ما نشرته عن حادثة قيام احدى مستشفيات البصرة بتسليم طفلة لذويها على انها ميتة في حين تبين عند تغسيلها انها ما تزال حية.

وقال سيف البدر المتحدث بأسم وزارة الصحة في رسالته للقناة، اليوم (2 شباط 2021) ان اسئلة عديدة وردت اليه تستفسر عن قضية الطفلة في محافظة البصرة والفيديو الذي نشرناه واضاف "ان دائرة صحة البصرة شكلت على الفور لجنة تحقيقية وان والد الطفلة سيراجع الدائرة لغرض متابعة الموضوع واخذ التفاصيل "

وقال البدر ان الموضوع "يحظى بمتابعة من مركز الوزارة والوزير شخصيا، فضلا عن دائرة التفتيش موضحا ان الاخيرة وقسم المسؤولية الطبية فيها هي المعنية بمتابعته.

وقال البدر انه "اذا ثبت وجود اي خطأ طبي فأن القانون سيطبق على المقصر سواء مؤسسة او فرد داعيا وسائل الاعلام الى عدم الاستعجال في نشر ومشاركة القصص قبل انتهاء التحقيق ومعرفة النتائج".

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