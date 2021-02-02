2021/02/02 | 20:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

زار روب والر قنصل الولايات المتحدة العام في اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الثلاثاء مقر وكالة شركة “جنرال موتورز” المعروفة اختصارا بـ(GM) لبيع السيارات للاطلاع على اعمالها ومناقشة اوضاعها عن كثب.

وقالت القنصلية في بيان نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ان الشركة منذ عام 2004 ولغاية الآن باعت أكثر من 120 الف سيارة من انواع (شوفرليت، وجي أم سي، وكاديلاك) في العراق.

وشركة جنرال موتورز General Motors Company والتي تُعرف بـ(GM) هي شركة أمريكية متعددة الجنسيات، يقع مقرها الرئيسي في ديترويت، وتقوم بتصميم وتصنيع وتسويق وتوزيع المركبات وقطع غيار المركبات وبيع الخدمات المالية.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركة اميركية تبيع أكثر من 120 ألف سيارة في العراق) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركة اميركية تبيع أكثر من 120 ألف سيارة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).