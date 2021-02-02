مجلس الوزراء الاتحادي يصدر جملة قرارات

2021/02/02 | 20:32 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس الوزراء الاتحادي، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية التي ناقش خلالها جملة من القضايا ومستجدات الاحداث في البلاد.

وناقش مجلس الوزراء الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات في شهر تشرين الاول المقبل، وضمان نجاحها.

ووجّه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في هذا الصدد، جميع الوزارات ومؤسسات الدولة بتسهيل عمل مفوضية الانتخابات وتقديم المساعدة لإنجاز عملها.

وتخللت الجلسة مناقشة مستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية، في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية والتوعية، بشأن جائحة كورونا، وقدم وزير الصحة والبيئة تقريرا مفصلا عن اجراءات وجهود وزارة الصحة لمواجهة الجائحة، وتوعية المواطنين بخطورتها.

وبعد أن ناقش مجلس الوزراء الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، أصدر القرارات التالية:

اولا/ قيام وزارة المالية بتخويل وزارة الصحة بصرف رواتب الاطباء المعينين في عام 2020 من أبواب وزارة الصحة الاخرى، أو من أبواب الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة على ألا تزيد نسبة المصروف عن(1/12) من المصروف الكلي للدولة.

ثانيا/ تتولى مديرية الطرق والسيطرات الخارجية في وزارة الداخلية، مسؤولية مسك السيطرات الرئيسية لمداخل المحافظات (حصرًا)، ومعها الأجهزة الساندة (المخابرات والأمن الوطني وغيرها).

ثالثا/ إقرار المحضر (18) والتوصيات الخاصة بلجنة الأمر الديواني (45 لسنة 2018) المرافقة ربط كتاب وزارة التخطيط المرقم بالعدد (و.س/30/2/1 المؤرخ في 13 كانون الثاني 2021)، بشأن انجاز مشاريع المستشفيات العامة، مع الاخذ بعين الإهتمام ملاحظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

رابعا/ الموافقة على المقترحات المثبتة في كتاب وزارة المالية ذي العدد (ت/ 1457 المؤرخ في 15/11/ 2020)، بشأن التعاون العراقي/ اللبناني في إطار مشروع لتجارة زيت الوقود الثقيل بين العراق ولبنان اصوليا لمدة سنة واحدة، ومساعدة الشعب اللبناني بالموافقة على بيع مادة زيت الوقود بواقع (500) الف طن سنويا بسعر النشرة، واسترداد قيمة المنتجات على شكل خدمات وسلع طبية وأدوية وخدمات استشارية.

خامسا/ إقرار توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية (7 لسنة 2020)، بحسب ما يأتي :

1-إلغاء قرار المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية (25 لسنة 2019).

2- إدخال إحدى الشركات العراقية ذات الخبرة والتخصص شريكا في تنفيذ مشروع مجاري الديوانية، على أن تكون مقبولة من وزارة الأعمار والاسكان والبلديات والأشغال العامة.

3- استثناء مشروع مجاري الديوانية من قرار مجلس الوزراء (170 لسنة 2019).

PUKmedia عن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء الاتحادي يصدر جملة قرارات) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء الاتحادي يصدر جملة قرارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).