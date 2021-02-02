لاعب اردني ينضم للدوري العراقي الممتاز

2021/02/02 | 20:35 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اعلن نازي القوة الجوية الرياضي، تعاقده مع اللاعب الاردني إحسان حداد، لتعزيز صفوف الفريق.

وذكر النادي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “فريق القوة الجوية بكرة القدم ضم لاعب المنتخب الاردني إحسان حداد إلى صفوفه قادما من الفيصلي الاردني”.

واوضح ان “عقد حداد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي”، مشيراً الى أن “اللاعب يلعب كمدافع يمين وفي خط الوسط كلاعب ارتكاز”.

تجدر الاشارة الى ان سوق الانتقالات في العراق ينتهي في اللول من اذار المقبل.



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