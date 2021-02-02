الصحة تعلن زيادة عدد الفحوصات اليومية الخاصة بكورونا الى أكثر من 45 ألف

2021/02/02 | 20:51 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، زيادة عدد الفحوصات اليومية الخاصة بكورونا الى أكثر من 45 ألف.وقالت الوزارة في بيان مقتضب ان “عدد اجراء الفحوصات الخاصة بجائحة كورونا وصلت خلال يوم واحد الى 45290 فحصا مختبريا خلال الـ24 ساعة الماضية”.

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