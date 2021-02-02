فصل عبد الاله من وظيفته في وزارة الشباب بعد اتهامه درجال بسرقة الكويت

2021/02/02 | 20:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اصدر وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، امراً وزارياً بفصل سرمد عبد الاله من وظيفته في الوزارة.

وقال مصدر في الوزارة في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “درجال اصدر امراً وزارياً اليوم، بفصل عبد الاله من منصبه في ودارة الشباب”.

واوضح ان “الامر جاء بعد قام عبد الاله باتهام درجال، بسرقة مقتنيات الاتخاد الكويتي في زمن النظام البائد علم 1990”.

يذكر ان الخصومة بدأت بين درجال وعبد الاله، بعدما فاز الاخير بانتخابات اللجنة الاولمبية الاخيرة.



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