ايران تصدر 130 طن من دبس التمر الى العراق

2021/02/02 | 20:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مسؤول ايراني رفيع ان بلاده صدرت 130

طنا من دبس التمر المنتج في وحدات انتاج

احدى محافظات بلاده الى العراق.

وقال نائب رئيس الصناعات التحویلیة

والتكميلية للجهاد الزراعي بمحافظة

جهارمحال وبختیاری طهم

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