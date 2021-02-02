طرابلس اليتيمة - الفضل شلق

2021/02/02 | 20:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الفضل_شلق لو لم تتمرد طرابلس في هذه الأيام لكان الأمر غريباً.



في ثورة 17 تشرين 2019، كانت المدينة عروسة الثورة.



وهي الآن تنتفض في الموقع ذاته رغم الكورونا، متناولة رموز السلطة.



مدينة مغتصبة.



هل تسكت مغتصبة؟ كما قال مظفر النواب، تخلت عنها نخبها، فدخل الغير الى حجرتها.



أشار أحدهم الى جغرافية توزيع المظاهرات، فكأنه عيب أن تبدي جماعة من الناس غضبها.



وهل كان يشير الى جغرافية الغضب أو كوزموبوليتية الغضب؟ وهل ......





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