الميركنتيلية الجديدة - هيفاء أحمد الجندي

2021/02/02 | 20:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هيفاء_أحمد_الجندي تزيد من حدة الاستقطاب الطبقي وتعجل بحدوث الثورات الإجتماعية في الأطرافاستطاعت الرأسمالية التجارية " الميركنتيلية" ، وكما حلل ماركس بدايات نشوءها وولادتها، التي كانت تقطر دماً وقذارة ،من كل مسامها أن تخضع المستعمرات البعيدة،والتي أصبحت سوقاً لتصريف منتجات المانيفكتورة،وتعرضت هذه المستعمرات إلى عمليات نهب ،لا رحمة فيها على يد التجار والمغام ......





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