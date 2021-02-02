"بلومبيرغ" تحلل بيانات النفط: العراق "أخطأ الهدف"

2021/02/02 | 20:56 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

قالت صحيفة "بلومبيرغ" إن العراق "أخطأ" الهدف المتمثل بخفض إنتاج النفط وتعويض "انتهاك الحصص" بعد تحليل البيانات الرسمية لصادرات الشهر الأول من 2021.

وأشارت الصحيفة الأمريكية في تقرير، إلى أنّ صادرات العراق من النفط الخام لم تتغير تقريبًا فى كانون الثاني/ينار، مما يعني أنّ بغداد "فشلت ربما" في الوفاء بتعهدها بخفض الإنتاج العام إلى أدنى مستوى لها خلال ست سنوات.

وصدر العراق، أكبر منتج لـ "أوبك" بعد السعودية، 3.87 مليون برميل من النفط الخام يوميًا الشهر الماضي، أي أقل بـ 10 آلاف برميل فقط من شهر كانون الأول/ديسمبر، وفقا لمسح أجرته "بلومبرغ" وبيانات تتبع الناقلات.



كما لم يتغير حجم الصادرات التي بلغت تقريبًا 3.24 مليون برميل يوميًا.

وأشارت الصحيفة، إلى أنّ هذه الأرقام تلامس حصة العراق الرسمية في الربع الأول من العام والتي تبلغ 3.86 مليون برميل يوميًا، في حين كانت بغداد قد تعهدت بضخ 3.6 مليون برميل فقط في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير، وهو أدنى مستوى منذ أوائل عام 2015، لتعويض "انتهاك سابق للحصص".

ويمكن للعراق أنّ يستهلك ما يصل إلى 650 ألف برميل يوميًا في مصافيه وغالبًا ما يستخدم النفط لتشغيل محطات توليد الطاقة أيضًا، فيما بلغ إجمالي الإنتاج اليومي خلال الشهر الماضي 3.88 مليون برميل.

وقد خفضت منظمة الدول المصدرة للبترول وشركاؤها، إنتاجها منذ آيار/مايو الماضى فى محاولة لدعم أسعار البترول فى مواجهة وباء الفيروس التاجي.

وانتقدت السعودية العراق وأعضاء آخرين من بينهم نيجيريا لضخهم كميات تفوق الحصص المتفق عليها ودعتهم إلى التعويض.

فيما قالت بغداد إنّ الخفض إلى 3.6 مليون برميل يوميًا، وهو أدنى مستوى منذ أوائل عام 2015.

وقالت شركة تسويق النفط "سومو"، أمس الإثنين إنها صدرت 2.87 مليون برميل يوميا الشهر الماضي من حقول خاضعة لسيطرتها.



ويستثني هذا الرقم الشحنات من كردستان في شمال البلاد.

وسوف تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لمنظمة أوبك+ يوم الأربعاء لمراجعة مستويات الإنتاج ومناقشة استراتيجية المجموعة.



ومن غير المرجح أنّ توصي بأي تغييرات في السياسة قبل الاجتماع الكامل الشهر المقبل.

وتعتبر مبيعات النفط الخام حيوية لدعم الإنفاق الحكومي في الدول الأعضاء في أوبك التي تعاني من ضائقة مالية مثل العراق.



وكثيرًا ما تكون هذه الحاجة إلى التصدير وزيادة الإيرادات عقبة أمام حملهم على الالتزام بحصصهم، على حد تعبير الصحيفة.

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